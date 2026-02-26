Migranti | Ciani ' memoria naufragio Cutro sia monito per cambiare politiche'

Tre anni fa si è consumata una grave tragedia sulle coste italiane, che ha coinvolto molte persone che cercavano un futuro migliore. Ricordare quanto accaduto significa mantenere vivo il rispetto per chi ha perso la vita in mare, e sottolineare l’importanza di affrontare con serietà le questioni legate all’immigrazione. È un momento per riflettere su quanto successo e sulle responsabilità che ne derivano.

Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Tre anni fa la tragedia di Steccato di Cutro. Ricordare le oltre cento persone che andavano protette e invece sono morte sulle nostre coste è un dovere, anche perché ancora devono avere giustizia". Lo dichiara Paolo Ciani, vicecapogruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos, ricordando il naufragio sulle coste calabresi. "Così come è un dovere denunciare le politiche sulle migrazioni messe in campo da questo governo e dall'Europa: politiche che osteggiano il soccorso in mare e di fatto considerano le vite dei migranti come vite di scarto -prosegue Ciani-. Gli inutili e costosi centri in Albania sono il monumento, pagato con le tasse degli italiani, a questa logica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Cutro, naufragio: processo rivela negligenze e omissioni fatali nella gestione dell’emergenza migranti.Il processo per il naufragio di Cutro, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, è entrato nel vivo a Crotone con le prime testimonianze...

Scuola, vietato ricordare il naufragio di CutroChe l’applicazione della par condicio a scuola si sarebbe rivelata sciocca e controproducente lo avevano previsto in tanti.

Cutro, commemorato il naufragio del 2023, Bosco: Per una memoria che sia impegnoA Cutro la commemorazione del naufragio del 2023 costato la vita a 94 migranti. Bosco (Avs): memoria come responsabilità civile e politica. catanzaroinforma.it

Tre anni dal naufragio di Cutro: 94 morti e due processi in corso94 morti, tra i quali 35 minori anche molto piccoli, un numero ancora imprecisato di dispersi: è tristemente noto come il naufragio di Cutro. Quattro anni fa naufragava il caicco 'Summer Love' partito ... msn.com