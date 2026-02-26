Migliori ospedali d' Italia Perugia al 32esimo posto della classifica

L'ospedale di Perugia si posiziona al 32esimo posto della classifica World’s Best Hospitals 2026 – Italy stilata da Newsweek, con un punteggio di 71,89%. Nella classifica, si legge nella nota, “sono 133 le strutture ospedaliere d’eccellenza italiane secondo parametri definiti tra cui il livello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sanità, ospedali migliori d’Italia: l’Infermi di Rimini sale al 54esimo postoEsaminati 133 nosocomi in base a tecnologia, pareri degli esperti e soddisfazione dei pazienti.

Ospedali, la classifica dei migliori in Italia: eccellono le strutture del Nord, al Sud i maggiori problemiCom’è la situazione degli ospedali in Italia? La domanda potrebbe non avere una sola e semplice risposta, ma il Piano nazionale esiti 2025 presentato...

Temi più discussi: Ci sono tre strutture milanesi nella classifica dei migliori ospedali al mondo: ecco quali sono; World's Best Hospitals 2026. Il miglior ospedale del mondo si conferma la Mayo Clinic di Rochester. Il primo italiano è il Policlinico Gemelli di Roma al 33° posto. Ecco la nuova classifica di Newsweek; Classifica Newsweek 2026: 5 ospedali lombardi tra i primi 8 in Italia; Tonfo per la sanità ravennate: Santa Maria delle Croci fuori dalla classifica dei cento migliori ospedali d'Italia.

Classifica dei migliori ospedali: cinque strutture lombarde nella top 8 nazionaleIl governatore Fontana: Risultato che conferma la solidità del nostro sistema sanitario. La classifica globale di Newsweek ... affaritaliani.it

Sanità, 13 ospedali italiani fra i primi 250 del mondo: Gemelli il più alto nel rankingGemelli il più alto nel ranking. La struttura romana è 33esima seguita da Niguarda Milano al 43esimo posto, Lombardia al top con 5 centri ... adnkronos.com

Ci sono cinque ospedali milanesi tra i migliori al mondo, ecco tutte le classifiche, patologie per patologie (con molte sorprese)-->https://www.milanotoday.it/~go/i/36180641864757 - facebook.com facebook

Classifica migliori ospedali al mondo, 13 sono italiani x.com