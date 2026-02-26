Migliori ospedali d' Italia ecco dove si piazza Pordenone

L'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone si trova al 48esimo posto nella classifica degli ospedali migliori d'Italia, secondo i dati pubblicati da Newsweek. La graduatoria valuta le strutture sulla base di vari parametri e rappresenta un punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale. La posizione assegnata riflette la qualità dei servizi offerti e l’efficienza della struttura.

L'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone si piazza al 48esimo nella classifica italiana, stilata da Newsweek. Un risultato soddisfacente ma leggermente peggiore rispetto al 2025, quando la struttura si era piazzata al 46esimo posto. In Friuli Venezia Giulia il miglior punteggio lo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

La classifica dei migliori ospedali in Italia: dove si trovanoLe punte di diamante si trovano in due Regioni, entrambe del Nord Italia: Piemonte e Veneto.

Ospedali in Italia, dove sono i migliori? Lombardia e Veneto conquistano il podio: ecco la classifica completaSono otto le sezioni cliniche prese in considerazione per la valutazione delle strutture ospedaliere italiane secondo il Piano nazionale esiti 2025...

Temi più discussi: Ci sono tre strutture milanesi nella classifica dei migliori ospedali al mondo: ecco quali sono; World's Best Hospitals 2026. Il miglior ospedale del mondo si conferma la Mayo Clinic di Rochester. Il primo italiano è il Policlinico Gemelli di Roma al 33° posto. Ecco la nuova classifica di Newsweek; Il Rizzoli sul tetto del mondo: è l'11° miglior ospedale; Sanità, 13 ospedali italiani fra i primi 250 del mondo: Gemelli il più alto nel ranking.

Quattordici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo, primo il Gemelli. Tra i pediatrici al top il Bambino GesùPubblicata la lista stilata ogni anno da Newsweek. Il policlinico romano al 33esimo posto, seguito al 43esimo posto dal Niguarda e al 51esimo posto dal ... avvenire.it

Cinque ospedali lombardi tra i migliori d’Italia: la classifica mondiale 2026 di NewsweekIl Bambino Gesù unico ospedale pediatrico italiano nella top 30 mondiale: 20 reti europee per le malattie rare e oltre 33mila interventi chirurgici l’anno ... italiaoggi.it

Sono dodici gli ospedali italiani presenti nella classifica delle più prestigiose strutture sanitarie al mondo: c'è anche l'Azienda. L'elenco dei migliori ospedali 2026 è stata pubblicato oggi da 'Newsweek'. Nell'ottava edizione sono stati valutati 2.500 nosocomi. # facebook

Salute, @FrancescoLollo1 @SocialMasaf : congratulazioni al #Gemelli per risultato su migliori ospedali al mondo x.com