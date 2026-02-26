Michelin premia 67 flotte con Attestato per la Gestione Sostenibile dei Pneumatici

Un nuovo riconoscimento viene assegnato alle flotte che adottano pratiche di gestione sostenibile dei pneumatici. Iniziativa volta a valorizzare le aziende che si impegnano a prolungare la durata dei pneumatici e ridurre l’impatto ambientale. A ricevere l’attestato sono 67 flotte che si distinguono per l’attenzione alla cura e al rispetto delle risorse. La premiazione si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sul tema.

Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti MILANO (ITALPRESS) – Un pneumatico può avere fino a sei vite. E’ il messaggio al centro della conferenza stampa con cui Michelin Italiana ha presentato a Milano la quinta edizione dell’Attestato per la Gestione Sostenibile dei Pneumatici, iniziativa che premia le aziende di trasporto impegnate in un modello di utilizzo “multi vita” degli pneumatici.I risultati ambientali sono significativi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Gestione sostenibile del Parco Nord. Arriva l’attestato internazionaleIl Parco Nord Milano è la prima realtà in Italia ad ottenere la certificazione Pefc (Programme for the Endorsement of Forest Certification,... Michelin, presentati i nuovi pneumatici Anakee Adventure 2 per le maxi enduroLe enduro stradali stanno crescendo sempre di più e fanno ormai parte del segmento più dinamico nel mercato delle due ruote. Michelin Truck - Silvia Vergani, Direttrice Marketing Michelin Italiana Michelin premia 67 flotte italiane con l’Attestato per la Gestione Sostenibile dei Pneumatici 2026Michelin assegna l’Attestato per la Gestione Sostenibile dei Pneumatici 2026 a 67 flotte italiane: oltre 23.000 veicoli coinvolti e più di 8.200 tonnellate di CO? risparmiate ... trasportale.it Michelin consegna gli attestati per la gestione sostenibile degli pneumaticiMichelin Italia ha scelto la città di Milano per condividere i risultati della quinta edizione dell'iniziativa che celebra le flotte più virtuose consegnando l'attestato per la gestione sostenibile de ... ansa.it