Michele Bravi risponde a Tiscaliit su Storie Italiane | Perché mi sento inadeguato

Michele Bravi ha condiviso alcuni pensieri durante un'intervista, spiegando le sue sensazioni e il modo in cui vive questa fase della sua carriera. La sua presenza al Festival di Sanremo ha attirato l'attenzione di molti, grazie alla sua eleganza e sensibilità. Le sue parole riflettono un sentimento di inadeguatezza che attraversa il suo percorso artistico e personale, lasciando spazio a riflessioni sulla sua esperienza.

Raffinato, elegantissimo, capace di toccare le corde più delicate dell'animo umano. Quella di Michele Bravi al Festival di Sanremo è una presenza che non passa inosservata. Ospite a "Storie Italiane", il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, risponde a una nostra domanda sul significato della sua canzone, "Prima o poi" e spiega perché si sente inadeguato anche qui a Sanremo. Margot Robbie e Jacob Elordi persi nella passione delle “Cime tempestose”: ma cosa c’è davvero fra i due? . 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

