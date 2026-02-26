Michele Bravi risponde a Tiscaliit su Storie Italiane | Perché mi sento inadeguato
Michele Bravi ha condiviso alcuni pensieri durante un'intervista, spiegando le sue sensazioni e il modo in cui vive questa fase della sua carriera. La sua presenza al Festival di Sanremo ha attirato l'attenzione di molti, grazie alla sua eleganza e sensibilità. Le sue parole riflettono un sentimento di inadeguatezza che attraversa il suo percorso artistico e personale, lasciando spazio a riflessioni sulla sua esperienza.
Raffinato, elegantissimo, capace di toccare le corde più delicate dell'animo umano. Quella di Michele Bravi al Festival di Sanremo è una presenza che non passa inosservata. Ospite a "Storie Italiane", il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, risponde a una nostra domanda sul significato della sua canzone, "Prima o poi" e spiega perché si sente inadeguato anche qui a Sanremo.
Sanremo 2026, intervista a Michele Bravi: “Mi sento inadeguato da sempre, buffo. Ora sono tranquillo, la Mannoia è per me una sorella”Michele Bravi torna a Sanremo per la terza volta portando il brano ‘Prima o poi‘.
