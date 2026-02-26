Mi è piaciuta Elettra Ferrari | il lapsus di Iva Zanicchi su Lamborghini a Vita in Diretta

Durante una puntata di Vita in Diretta, si è verificato un momento divertente quando Iva Zanicchi ha chiamato Lamborghini “Elettra Ferrari”. La cantante ha poi commentato con entusiasmo la possibilità di vedere tutti a Sanremo 2026, dicendo che il prossimo festival avrebbe compiuto un vero e proprio miracolo. L'episodio ha suscitato sorrisi tra i presenti in studio, creando un momento di leggerezza.

Momento esilarante ma anche pieno di complimenti negli studi di Vita in Diretta. Ospite di Alberto Matano all'indomani della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Iva Zanicchi ha commentato le esibizioni dei Big con entusiasmo: "Il Santo Remo ha fatto un miracolo vero. Tutti intonati, nessuno che ha steccato". L'Aquila di Ligonchio ha promosso praticamente tutti, compresa la top 5 votata dalla sala stampa.

