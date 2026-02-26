Meteo in Sicilia tregua stabile con poche nubi all' orizzonte

In Sicilia il tempo si mantiene stabile grazie alla presenza di un anticiclone che domina la regione. Le condizioni sono caratterizzate da poche nubi e temperature miti, creando un clima favorevole alla prosecuzione di giornate serene. La situazione meteorologica rimane senza variazioni significative, offrendo condizioni favorevoli a chi desidera trascorrere tempo all'aperto.

L’anticiclone continua a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale e interessa anche la Sicilia, dove prosegue la fase di tempo stabile e clima mite. Poche novità sono attese fino alla fine della settimana: le condizioni resteranno anticicloniche e stabili, ma il sole troverà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Poche ore di tregua, poi torna il maltempo: nuova allerta meteo per piene dei fiumi, mareggiate e ventoDopo l'allerta per il mare, una nuova sferzata del maltempo è pronta ad abbattersi sul territorio romagnolo.

MALTEMPO IN SICILIA Forti raffiche di vento e onde alte hanno colpito duramente il litorale di Brolo

Meteo Sicilia. Il maltempo dà una treguaIl tempo sarà in prevalenza buono soprattutto sui settori centro-meridionali, con ampie schiarite. Qualche nube in più al mattino è prevista sul versante tirrenico della provincia di Messina, in ... tp24.it

Maltempo in Sicilia, il vento non dà tregua: raffiche fino a 100 km/hI venti soffieranno sostenuti dai quadranti nord-occidentali. Lo zero termico si attesterà attorno ai 1800 metri. Il Basso Tirreno sarà inizialmente agitato, fino a molto agitato, mentre il Canale di ... livesicilia.it

Le previsioni meteo per la Sicilia valide il 25-02-2026

Meteo Sicilia, l'anticiclone delle Azzorre spingerà i termometri fino a +20°C.