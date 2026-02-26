Messa in sicurezza nelle scuole | 3 plessi salernitani ottengono i finanziamenti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato i finanziamenti per interventi di messa in sicurezza in tre scuole di Salerno, permettendo di avviare i lavori necessari per migliorare le strutture e garantire ambienti più sicuri per studenti e insegnanti.

Via libera del Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli interventi di messa in sicurezza in 3 istituti scolastici di Salerno. Dopo le infiltrazioni registrate nei mesi scorsi in diversi plessi cittadini, dunque, partono le progettazioni finanziate con fondi PNRR. Delle sei scuole del capoluogo candidate per ottenere i contributi, il plesso Calcedonia-San Tommaso d'Aquino di via Guglielmini, la scuola Tasso di via Iannicelli e la Monterisi di via Loria. L'obiettivo è provvedere alla messa in sicurezza e al ripristino delle coperture: a breve sarà bandita la gara per l’affidamento dell'intervento. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Messa in sicurezza delle scuole, il Comune chiede finanziamenti per 1,8 milioni di euro Messa in sicurezza dei plessi, 530mila euro nel portafogli del ComuneBen 530mila euro di fondi Pnrr da investire per gli adeguamenti alla normativa antincendio di tre scuole pubbliche del territorio cittadino: il... Temi più discussi: Sicurezza nelle scuole, ammessi a finanziamento quattro interventi per oltre un milione di euro; CHIESA DI SAN GIOVANNI, APPROVATO IL PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA A TERRACINA; Messa in sicurezza della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi: ora continuità alle risorse e all’accordo di programma; Strade provinciali, Regione stanzia 6 milioni per la manutenzione. Messa in sicurezza della Garisenda. Ecco gli esperti della torre di Pisa: La controlleranno durante i lavoriBologna, 13 agosto 2025 – Esperti da Pisa per monitorare la Garisenda. Insieme ai tralicci per la messa in sicurezza della ‘torre malata’, infatti, arriveranno a Bologna anche i tecnici che dovranno ... ilrestodelcarlino.it Frane e rivi: a che punto siamo con la messa in sicurezza, gli interventi a GenovaCinque i principali interventi in attuazione nel 2026, con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro, a cui si affiancano lavori già avviati per 140 milioni. In più, la giunta punta a far ... genovatoday.it AL VIA I LAVORI DI MESSA SICUREZZA PER LA FRANA DEL 12 FEBBRAIO A VIETRI SUL MARE Sono cominciati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area che insiste sul Parco di via Madonna dell’Arco di Marina di Vietri sul Mare, c facebook