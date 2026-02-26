Messa da Requiem di Giuseppe Verdi al San Carlo

Al Teatro di San Carlo si prepara un nuovo importante appuntamento musicale con la “Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi, prevista per venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 alle ore 19:00. Dopo le recenti esecuzioni di opere come “Nabucco” e “Falstaff”, il teatro si riconferma come palcoscenico di eventi di rilievo nell’ambito della stagione concertistica 20252026.

Giuseppe Verdi di nuovo protagonista al Teatro di San Carlo dopo “Nabucco” e “Falstaff”. Venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 (ore 19:00), nell’ambito della Stagione di Concerti 20252026, è in programma la “Messa da Requiem”. Le due serate sono dedicate alla memoria di Roberto De Simone. Sul podio, Nicola Luisotti dirige l’Orchestra e il Coro del Lirico di Napoli, quest’ultimo preparato da Fabrizio Cassi, in una delle pagine più intense e monumentali del repertorio sacro ottocentesco. Interpreti di prestigio internazionale per le voci soliste: il soprano Pretty Yende, per la prima volta impegnata nel titolo verdiano, il mezzosoprano Caterina Piva, il tenore Pene Pati e il basso John Relyea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Al San Carlo la Messa da Requiem di VerdiTempo di lettura: 2 minuti Con una dedica speciale alla memoria del maestro Roberto De Simone, al teatro di San Carlo di Napoli dopo “Nabucco” e...

Nabucco di Giuseppe Verdi in scena al San CarloLa Stagione d’Opera 2025/2026 del Teatro di San Carlo prosegue con Nabucco, dramma lirico di Temistocle Solera su musica di Giuseppe Verdi, in scena...

Messa da Requiem di Giuseppe Verdi Diretta TV dal Teatro Comunale di Sassari

