Mercosur Confindustria | La ratifica dell’intesa Ue-Uruguay è un punto di non ritorno

La ratifica dell’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, con l’approvazione dell’Uruguay, segna un passaggio decisivo per le relazioni commerciali. Confindustria sottolinea come questa scelta rappresenti un momento che cambia le dinamiche tra le parti coinvolte. La decisione avviene in un contesto di importanti sviluppi nelle relazioni internazionali e apre nuove prospettive per il commercio tra Europa e Sud America.

La ratifica dell’ Accordo UE–Mercosur da parte dell’Uruguay rappresenta, secondo Confindustria, un vero e proprio punto di non ritorno. L’iter di approvazione è ormai avviato o completato in tutti e quattro i Paesi del Mercosur, confermando l’importanza attribuita all’intesa e la fiducia nelle istituzioni europee. Iter concluso nei Paesi del Mercosur. Secondo Confindustria, l’atto uruguayano invia un segnale concreto sulla rilevanza strategica dell’accordo, ma solleva anche la questione della decisione del Parlamento europeo di rinviare l’intesa alla Corte di giustizia, posticipandone così l’applicazione. L’associazione industriale chiede che questa scelta venga superata per consentire l’entrata in vigore provvisoria senza ulteriori indugi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Usa-Ue, l’intesa sui dazi resta al palo. Il Parlamento europeo rinvia la ratifica dopo le minacce di Trump sulla GroenlandiaResta su un binario morto, almeno per il momento, la ratifica da parte del Parlamento europeo dell’accordo Usa-Ue sui dazi siglato la scorsa estate...

Mercosur e Ue trovano l’intesa, ora l’approvazione a Bruxelles: la sfida ai dazi di TrumpMentre ad Asuncion, Unione europea e Mercosur trovano l’intesa commerciale dopo 25 anni di negoziati, molti agricoltori sono già sul piede di guerra...

Confindustria, ratifica Uruguay a Mercosur segna punto di non ritornoLa ratifica dell'Accordo Ue-Mercosur da parte dell'Uruguay segna un punto di non ritorno. L'iter di approvazione è già avviato o concluso in tutti e quattro i Paesi del Mercosur. (ANSA) ... ansa.it

Uruguay e Argentina ratificano l'accordo commerciale Ue-MercosurLa Camera dei deputati dell'Uruguay ha ratificato l'accordo commerciale tra Unione europea (Ue) e Mercato unico del Sud (Mercosur). (ANSA) ... ansa.it