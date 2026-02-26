Mercedes prende fuoco in corsa conducente fugge dall’abitacolo

Nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio, a Polpenazze del Garda, una Mercedes ha improvvisamente preso fuoco durante la guida. Il conducente è riuscito a scappare dall’abitacolo prima che il veicolo fosse avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Paura nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio a Polpenazze del Garda, quando una Mercedes ha preso fuoco improvvisamente mentre era in corsa. Il conducente, accortosi del fumo e delle fiamme che uscivano dal motore, è riuscito ad accostare e a scendere dall'abitacolo prima che il fuoco divorasse.