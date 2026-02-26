Mercato Centrale Milano ATS sospende 17 attività | blatte e sporco nei depositi solo 4 esercizi in regola

Ci sono luoghi che raccontano la città meglio di qualsiasi guida turistica. Il Mercato Centrale di Milano, incastonato nel ventre della Stazione Centrale di via Sammartini, è uno di questi: un grande polo gastronomico pensato per celebrare le eccellenze alimentari italiane, frequentato ogni giorno da pendolari, viaggiatori, turisti e milanesi di passaggio. Un luogo dove si va a mangiare bene, dove la promessa implicita è quella della qualità. Ma il 20 febbraio 2026, quella promessa è stata messa in discussione da un comunicato ufficiale che ha fatto tremare le pareti dello stabile: su 27 esercizi commerciali controllati dall’ATS Milano Città Metropolitana, solo 4 sono risultati conformi alle normative igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

