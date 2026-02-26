La Falco Acqualagna allunga. Il team di mister Cappelli fa suo il big match con il Pantano e approfittando della contemporanea sconfitta dell’Atletico Mondolfo lascia questi ultimi a meno 5. La sesta giornata del girone di ritorno ha fatto registrare 6 vittorie di cui 4 casalinghe. Di rilevo i successi esterni della Mercatellese e del Real Altofoglia e quelli casalinghi dell’Audax Piobbico, del Muraglia e dell’Osteria Nuova, oltre chiaramente quello della capolista. I numeri. 18 i gol dell’ultimo turno, 3 in più di quello precedente. L’Atletico Mondolfo vanta l’attacco più prolifico del campionato (41 gol realizzati), la difesa più perforata è invece quella del Delfino Fano (44 reti subite). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercatellese battagliera. Che impresa in trasferta

Promozione, i pronostici di eleuteri. "Aurora, trasferta insidiosa. La Vigor deve fare l’impresa»I pronostici di Claudio Eleuteri, tecnico del Mogliano, sulla giornata in Promozione.

Leggi anche: Romagnano Serve l’impresa con la capolista. Trasferta insidiosa per il Mulazzo di Del Nero