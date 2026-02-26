Meno spari più affari La silenziosa scalata dei clan di Bari tra movida e agricoltura

L’apparenza spesso inganna. Se ci si fermasse alla superficie dei dati numerici, infatti, si potrebbe cadere nell'errore di pensare a una criminalità in ritirata, dato che le denunce per associazione di stampo mafioso nel distretto barese hanno registrato una diminuzione del 19% nell'ultimo anno. Tumori, parto, cuore e ictus. La mappa degli ospedali migliori per la salute femminile a Bari e provincia Il mare davanti, i binari dietro. Vi porto a Palese, il "Borgo dormitorio" di Bari che non riesce a diventare città Birre, giovani e spaccio. Dentro gli H24 che stanno cambiando le notti di Bari . 🔗 Leggi su Baritoday.it

Napoli, violenza tra giovanissimi: 17enne ferito a Monteoliveto e spari nella movidaLa violenza giovanile continua a preoccupare Napoli, con episodi sempre più gravi che coinvolgono ragazzi di età giovanissima.

Leggi anche: Paramount tenta la scalata ostile a Warner Bros. Discovery (e perché c'entra il clan di Trump)

Marketing e comunicazione 2026: meno rumore, più identitàSe c’è una parola che accompagnerà il marketing e la comunicazione nel 2026 non è innovazione, abusata fino allo sfinimento ma selezione. Selezione dei messaggi, dei canali, delle tecnologie; ... repubblica.it

Tutti i prodotti più acquistati su Amazon a meno di 10€Scopri tutti i prodotti più acquistati su Amazon oggi in offerta speciale a meno di 10 euro! Fai tantissimi affari prima del loro sold out. Scopri tutti i prodotti più acquistati su Amazon oggi in ... punto-informatico.it