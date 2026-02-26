Medicina domani il test dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Domani, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, si svolgerà il test di ammissione per i futuri studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e odontoiatria, oltre a quello in Medicina con indirizzo tecnologico (MedTec). La prova rappresenta un passaggio fondamentale per coloro che desiderano accedere a queste specializzazioni e definire il proprio percorso accademico.

Domani il test per l’accesso a Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: i dettagli. Il test si svolgerà in due turni: il primo il 27 e il 28 febbraio, per il quale le iscrizioni sono chiuse, il secondo il 17 e il 18 aprile. A quest’ultimo ci si potrà iscrivere dal 2 al 31 marzo. La prova si svolgerà in presenza nelle sedi di Roma, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Cagliari. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 17 febbraio possono partecipare a entrambi i turni d’esame. Chi presenterà domanda dal 2 al 31 marzo potrà partecipare solo al secondo turno del mese di aprile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

