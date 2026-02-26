Medei | Sfida propedeutica per la Supercoppa Larizza | Contento del rientro ' infortunio

La sfida ha mostrato una rotazione piuttosto ampia della rosa, con Gargiulo tenuto a riposo dopo una lunga serie di impegni. Le due ultime gare sono state considerate propedeutiche all’appuntamento di Supercoppa in programma nel prossimo fine settimana. Il punteggio finale è stato 3-0 per Civitanova, con una prestazione che ha mantenuto alta l’energia nei fondamentali di battuta, muro e contrattacco, anche in presenza di sostituzioni. L’andamento della gara ha evidenziato coesione di squadra e capacità di rispondere alle richieste del tecnico pur nel turno di rotazione. Il nostro incaricato ha evidenziato l’esigenza di ottenere la vittoria e ha valorizzato la reattività dei giocatori entrati, confermando la scelta di far riposare Gargiulo per preservare le energie in vista della Supercoppa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

