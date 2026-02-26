Med Cooking Congress VII edizione | in navigazione da Stabia Main Port a Massa Lubrense

Aperte le registrazioni per la VII edizione del Med Cooking Congress, in programma dal 20 al 26 aprile allo Stabia Main Port di Castellammare di Stabia, approdo turistico per mega e gigayacht fino a 180 metri al centro della città. Un programma vasto, con Focus sulla città di Castellammare di Stabia e la fascia di costa, ospiti internazionali e workshop di aggiornamento professionale. Informare, Promuovere, Tutelare è l’obiettivo dell’evento alla VII edizione, che dopo le tappe in Grecia, Spagna e Croazia fa base per il 2026 a Stabia Main Port per accendere i riflettori sulle 28 sorgenti della città e sulla tutela del mare, navigando lungo la fascia di costa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nuova edizione PC di Final Fantasy VII in arrivo su SteamSquare Enix ha confermato il rilascio di una nuova versione PC del Final Fantasy VII originale su Steam, pensata per offrire un’esperienza migliorata...

Aedi Storytelling Festival 2025 a Palermo: VII edizione “Il Rosa e il Nero” dall’11 al 21 dicembre al Teatro MonteverginiPalermo torna a essere capitale del racconto dal vivo con la VII edizione di Aedi Storytelling Festival, in programma dall’11 al 21 dicembre 2025...

Argomenti discussi: Castellammare, a Stabia Main Port ospiti internazionali al Med Cooking Congress.

Turismo e territorio: aperte le iscrizioni al settimo Med Cooking CongressFocus sulla città di Castellammare di Stabia e la fascia di costa con ospiti internazionali e workshop di aggiornamento professionale per informare, promuovere e tutelare il territorio: sono gli obiet ... ansa.it

Food: borsa di studio per istituti alberghieri con Med Cooking CongressRoma, 25 ott. (Labitalia) - Navigare tra terre di mare e di vulcani per informare, promuovere e tutelare il Mediterraneo. Con questa mission continua il viaggio del Med Cooking Congress, evento giunto ... iltempo.it