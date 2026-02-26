McTominay recupera per Verona-Napoli? Come sta e quando può tornare

Scott McTominay potrebbe non essere disponibile per la partita tra Verona e Napoli in programma sabato alle 18:00. La sua condizione fisica attuale è ancora in discussione e non ci sono certezze sul suo rientro, considerando il rebus medico che circonda il suo stato di salute. La decisione definitiva sulla sua presenza verrà comunicata nelle prossime ore.

IL REBUS MEDICO E I NUMERI. La presenza di Scott McTominay per la trasferta Verona-Napoli di sabato (ore 18:00) resta in fortissimo dubbio. Il centrocampista scozzese è fermo dal 7 febbraio (intervallo di Genoa-Napoli) a causa di una fastidiosa infiammazione al tendine del gluteo destro. Lo staff medico partenopeo predica massima cautela per evitare cronicizzazioni: il giocatore non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo. Antonio Conte spera di poterlo inserire in extremis nella lista dei convocati per il Bentegodi, ma senza forzature. L’assenza prolungata pesa enormemente sull’economia della squadra: i dati ufficiali certificano l’impatto devastante dello scozzese, autore finora di 5 gol e 2 assist in 20 presenze, con una fantamedia d’eccellenza pari a 7,35. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - McTominay recupera per Verona-Napoli? Come sta e quando può tornare Napoli, Anguissa torna in gruppo: convocato a Verona, quando può tornare titolareDopo cento giorni di assenza e innumerevoli rinvii, il centrocampo azzurro ritrova il suo motore principale: una boccata d'ossigeno vitale per la... Una raccolta di contenuti su Verona Napoli. Temi più discussi: McTominay recupera e gioca Verona-Napoli? Come sta? Le ultime su condizioni e infortunio; Novità Napoli: Anguissa in gruppo, novità verso il Verona! Cosa filtra su McTominay e De Bruyne; Verona-Napoli, McTominay non recupera. In serie B c'è il derby campano; Napoli, McTominay out anche col Verona?. McTominay fuori anche contro il Verona, cosa si nasconde dietro questo forfaitIl centrocampista scozzese Scott McTominay resterà fuori anche dalla partita contro il Verona, ma cosa si nasconde dietro l'ennesimo forfait. areanapoli.it Verona-Napoli, McTominay non recupera. In serie B c'è il derby campanoContro il fanalino di coda (che al Maradona strappò un punto) si dovrebbe rivedere Anguissa in panchina. Avellino-Juve Stabia per il rilancio ... rainews.it Serie A, Como-Lecce 3-1: lariani temporaneamente al quinto posto in classifica che vale un posto in Europa League, salentini ancora in zona retrocessione. Oggi alle 18 Verona-Napoli, Inter-Genoa. Domenica Cremona-Milan. Segui la cronaca testuale su Rai - facebook.com facebook FOTO SHOW NM - Hellas Verona-Napoli, il nostro focus da bordocampo x.com