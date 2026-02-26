Mazurek spaventa la Viola l’extra time la salva | qualificazione al cardiopalma nonostante il 2-4

Una partita intensa e ricca di emozioni si conclude con una vittoria che si decide nel tempo supplementare, lasciando il risultato finale aperto fino agli ultimi istanti. Nonostante il punteggio finale di 2-4, la qualificazione rimane possibile, anche se il match si è rivelato più complicato del previsto. La sfida si è disputata in un clima di grande tensione e nervosismo.

FIRENZE – Una sconfitta (quasi) ininfluente ai fini del passaggio del turno, maturata al termine di una gara più lunga e complessa del previsto. La Fiorentina cede in casa per 2-4 contro il Jagiellonia Bialystok dopo i tempi supplementari, ma si assicura l’accesso alla fase successiva in virtù del rassicurante 3-0 conquistato nella gara d’andata in terra polacca. Un match dai due volti, che ha visto gli ospiti sfiorare un’inaspettata rimonta nei tempi regolamentari, prima che la formazione toscana riuscisse a trovare le reti della tranquillità nell’extra time. L’avvio di partita si rivela contratto per i padroni di casa. Nonostante i tentativi iniziali di Roberto Piccoli, capace di impensierire il portiere avversario Abramowicz al 13? e al 20?, a sbloccare il risultato è il Jagiellonia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Mazurek spaventa la Viola, l’extra time la salva: qualificazione al cardiopalma nonostante il 2-4 Hockey ghiaccio: la Svizzera batte la Cechia all’extra time e si piazza al secondo posto nel girone AVa in archivio una partita pirotecnica alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Prima pagina Corriere dello Sport: “La Viola spaventa il Milan”Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 12 gennaio 2026.