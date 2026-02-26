Mayweather vs Pacquiao 2 | Vero Scontro o Solo Affare?

Un confronto atteso da tempo mette a confronto due icone della boxe, entrambi protagonisti di carriere che hanno segnato epoche diverse. L’evento, ufficialmente annunciato, si svolgerà al Sphere di Las Vegas e sarà trasmesso in streaming globale su Netflix, creando una cornice di grande richiamo per gli appassionati e per il pubblico generalista. Il match è programmato per sabato sera, 19 settembre, al Sphere di Las Vegas, con la possibilità di seguire l’evento a livello mondiale tramite Netflix. L’incontro è stato ufficializzato come bout autorizzato e pronto a offrire una serata di alto profilo nel panorama pugilistico. Nel panorama del pugilato moderno, la scena dei cruiserweight si prepara ad una mapping chiaro fra promozione,. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Mayweather vs Pacquiao: il rematch a settembre al Las Vegas SphereUn rematch tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao cattura l’attenzione del panorama pugilistico globale, con l’ipotesi di un appuntamento a Las Vegas...

Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao 2 set for Netflix rematch, 11 years after record-setting mega-fightMore than a decade after the pair broke records with their long-awaited showdown, Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao are running it back. sports.yahoo.com

Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao 2 fight details: Date, location announced for rematch of veteran boxers11 years after their first fight against one another, Floyd Mayweather and Manny Pacquiao are getting back in the ring. msn.com

