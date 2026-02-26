Maxi controlli delle 500 scatolette con il topicida nelle scuole di Monza | c' è qualcuno che le ha spostate

Dai controlli effettuati sono risultate anomalie in tre scuole e al nido dove i bimbi sono entrati in contatto col veleno le scatolette erano state manomesse Dopo la tragedia sfiorata all’asilo nido di Cederna sono partiti i maxi controlli nei giardini e nei cortili delle scuole di Monza. L’Ufficio Giardini del Comune ha effettuato controlli straordinari delle 500 “scatolette” con il topicida presenti negli 8 asili nido comunali, in una scuola per l’infanzia, in 5 scuole elementari e in 9 istituti comprensivi. “Una campagna che si aggiunge alle quattro annuali ordinarie previste da contratto”, precisano da Palazzo. L’ultimo controllo al nido... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

