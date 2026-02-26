Max Richter in Concerto a Roma | tutto sull’evento

Un concerto di Max Richter si prepara a catturare l’attenzione degli appassionati di musica classica e contemporanea a Roma. La serata promette di offrire un’esperienza coinvolgente, con le sue composizioni che uniscono melodia e innovazione. I fan sono pronti a vivere un momento musicale intenso e ricco di emozioni, con l’artista che si esibirà di fronte al pubblico capitolino.

Il rinomato compositore contemporaneo Max Richter torna a incantare il pubblico italiano e arriva nella Capitale per un concerto indimenticabile. L'evento si terrà il prossimo 1 Marzo 2026 presso la Sala Santa Cecilia all' Auditorium Parco della Musica, una delle location più prestigiose della città. Sarà un'occasione imperdibile per gli appassionati di musica e per chi desidera vivere un'esperienza artistica memorabile. Il maestro della musica contemporanea. Compositore britannico di origine tedesca, Max Richter è noto per il suo stile unico che fonde minimalismo, musica classica, elettronica e sonorità cinematografiche. Ogni brano è un viaggio sensoriale che supera i confini della tradizione, trasformando ogni ascolto in un'esperienza intensa e coinvolgente.