Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2026 di atletica, che si terranno al PalaCasali di Ancona da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo. Si preannuncia una rassegna tricolore altamente spettacolare grazie alla presenza di tanti big azzurri, anche se purtroppo nelle ultime ore è arrivata la notizia del forfait di Mattia Furlani. Il campione mondiale in carica di salto in lungo, inizialmente iscritto all’evento, ha annunciato la sua rinuncia agli Assoluti in sala a causa di uno stato influenzale quasi tre settimane dopo il favoloso 8.39 firmato a Metz. Oltre al ventunenne laziale, anche altre stelle dell’atletica italiana devono sciogliere la riserva in questi giorni a proposito di un’eventuale presenza ad Ancona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani rinuncia agli Assoluti indoor. Il motivo del forfait e gli altri big azzurri in forse

