La produzione di materiale pedopornografico era già stata oggetto di un precedente processo, già approdato a una sentenza definitiva, e quindi non si può giudicare l’imputato una seconda volta. La tesi esposta dall’avvocato Danilo Pichierri (nella foto) – in sostituzione dell’avvocato difensore Liborio Cataliotti – è stata accolta: il collegio dei giudici ha pronunciato una sentenza di non doversi procedere per un uomo ultra60enne, accusato di aver scattato tre foto proibite a una ragazzina di 12 anni. Per quell’episodio, datato autunno 2020 a Reggio, il pubblico ministero Piera Cristina Giannusa aveva chiesto 6 anni, ritenendo che le foto fossero a sfondo sessuale, che in un caso si intravedeva pure il seno e che il semplice fatto di averle scattate integrava il reato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Materiale pedo-pornografico: "L’uomo non si può processare"

Pragmata, un Subreddit è stato bannato a causa di materiale pedo pornografico pubblicato dai fanLa community online di Pragmata, atteso action sci-fi di Capcom, è finita al centro di una grave controversia.

FLASH: Shein nei guai, l'Ue indaga l'e-commerce cinese per vendita di materiale pedopornograficoVerrà valutata anche la trasparenza dei sistemi di raccomandazione utilizzati da Shein per proporre contenuti e prodotti agli utenti ... affaritaliani.it

Gli abusi sessuali su giovani pazienti. Chiusa l’inchiesta sullo psicoterapeuta. Spunta materiale pedopornograficoIl 36enne residente a Meda e con studio a Seregno arrestato in flagranza di reato a settembre dai carabinieri. La difesa chiederà l’abbreviato. Sarà invece la Dda di Milano a fare luce sui file ritrov ... msn.com

L'uomo, un 75enne, è stato giudicato colpevole anche per detenzione di materiale pedopornografico. Le violenze cinque anni fa durante il periodo natalizio https://shorturl.at/3EBsq - facebook.com facebook

Questa sera, il gelido comunicato del #Tg5 che dice che la difesa di Stasi ribadisce l’assoluzione per detenzione/diffusione di materiale pedo-porno. Nessuna scusa per il servizio, nessuna nota di ravvedimento, che dire: PESSIMI! #Garlasco x.com