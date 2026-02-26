Massacrato a coltellate un lago di sangue | orrore in Italia fermato il killer

Un uomo è stato accoltellato in un locale nel centro di Livorno, lasciando una pozza di sangue sul pavimento. Il aggressore è fuggito immediatamente dopo l’attacco, rendendosi irreperibile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile.

Un uomo a terra in un lago di sangue, il killer in fuga tra le vie del centro. Attimi di terrore a Livorno, dove un 56enne è stato aggredito e ucciso all'interno di uno studio di commercialista in via Grande, nel cuore del centro storico cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita con un'arma da taglio. Un'aggressione brutale, consumata in pochi istanti, che ha lasciato l'uomo esanime sul pavimento dell'ufficio, mentre l'assassino si dava alla fuga. Il presunto killer si sarebbe allontanato dal palazzo con il volto nascosto da un cappuccio, dirigendosi verso la zona del porto. Una fuga concitata, sotto gli occhi di diversi testimoni che avrebbero assistito alla scena e fornito elementi utili agli investigatori.