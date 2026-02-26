Massa Color 2025 | 4mila euro in attrezzature al pronto soccorso

La Pro Loco di Massa Marittima dona attrezzature mediche al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea Massa Marittima, 25 febbraio 2026 – Grazie alla generosità della Pro Loco locale, il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea riceve oggi nuove attrezzature mediche. La donazione, frutto della raccolta fondi della manifestazione Massa Color 2025, include dispositivi elettromedicali e carrozzine per migliorare l’assistenza ai pazienti. La cerimonia di consegna, avvenuta questa mattina, ha la partecipazione dei vertici ospedalieri e della delegazione della Pro Loco, guidata dal presidente Iacopo Galdi. Tra le attrezzature donate spiccano un elettrocardiografo di ultima generazione, un otoscopio, un oftalmoscopio, un saturimetro ricaricabile, una lampada da ambulatorio e due nuove carrozzine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

