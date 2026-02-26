Masini in videochiamata canta Va***lo | lo studio in delirio e il web è impazzito

Durante una videochiamata, una battuta rivolta al vincitore ha scatenato risate tra i presenti, mentre uno dei partecipanti ha intonato una canzone improvvisata che ha attirato l’attenzione di tutti. La scena ha provocato reazioni immediate e divertimento, coinvolgendo anche il pubblico online che ha commentato la scena con entusiasmo. L’episodio si è rapidamente diffuso sui social, suscitando numerosi commenti.

Una videochiamata in diretta, una battuta sul vincitore e un “ Va***lo ” cantato che fa esplodere lo studio in risate. A Sanremo 2026 anche un semplice collegamento diventa spettacolo. Protagonisti: Fiorello, Fedez e Marco Masini, collegati durante “ La Pennicanza ”, trasformata per l’occasione in “ La Sanremanza ”. La puntata del 25 febbraio si apre con Fiorello e Biggio che fingono un collegamento direttamente dall’Ariston, tra gag sui “ potenti mezzi Rai ” e 850 pulmini Fiat comprati dal Vaticano, in un finto dietro le quinte che mescola realtà e parodia. Lo showman scherza anche sul debutto del Festival, ironizzando su momenti politicamente sensibili della prima serata e confermando che a Sanremo la satira viaggia sempre sul filo dell’attualità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

