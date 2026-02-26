Masci sull' esposto M5s all' Agicom per violazioni della par condicio | Grave atto di censura prima il fango poi il bavaglio

Il sindaco commenta con durezza l’esposto presentato dal Movimento 5 Stelle all’Agicom, accusando l’atto di essere una forma di censura. La questione riguarda le accuse mosse dal partito riguardo alle presunte violazioni della par condicio durante la campagna elettorale. La polemica si accende intorno a accuse di pratiche scorrette e tentativi di limitare la libertà di comunicazione.

Un "grave atto di censura" quello del Movimento 5 stelle nei suoi confronti. Commenta così il sindaco Carlo Masci, l'esposto all'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) presentato dal presidente dell'Acu Abruzzo Luigi Di Corcia candidato con il Movimento alle elezioni dell'8 e del 9 marzo, e dal consigliere comunale (anche lui ricandidato) M5s Paolo Sola. Si dice "stupito" e "incredulo" Masci per l'iniziativa e per l'accusa rivoltagli: la violazione della par condicio. Per lui, in sostanza, solo un "ennesimo e malestro tentativo di imbavagliarmi". "Si tratta dell'ennesima dimostrazione di un'opposizione che non ha argomenti politici, non contesta o contrasta progetti e visione della città, ma agisce esclusivamente per attaccarmi su tutto nel maldestro tentativo di imbavagliarmi – dichiara infatti Masci -.

