marzo di fuoco per la dole tre scontri da brividi

Sarà un marzo di fuoco, quello che attende Rinascita Basket Rimini. La pausa del campionato, con altre squadre impegnate nei recuperi, consente alla Dole di mettere a punto i meccanismi con quella che pare essere la sua strutturazione definitiva, vale a dire con Alipiev e Ogden come stranieri. L'unico dubbio resta legato alla possibilità di inserire un 3 americano, ma al momento l'idea parrebbe essere quella di non muovere più nulla dopo un anno costellato da infortuni e cambiamenti. E allora testa a un marzo decisamente impegnativo dal punto di vista della qualità degli avversari. Si parte con una curiosa doppia sfida a Brindisi, uno dei top team della A2 e chiaro pretendente alla promozione diretta.

