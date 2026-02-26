Marc Márquez indica che ha bisogno di maggiore forza fisica e di una moto che funzioni senza fatica. Attualmente, si concentra sulla preparazione per la prossima stagione, lavorando per recuperare forma e capacità. La sua attenzione è rivolta a costruire fondamenta solide, in vista di un nuovo campionato. La strategia prevede di migliorare le prestazioni e di affrontare le sfide con maggiore sicurezza.

Questo periodo di preparazione definisce le basi di una stagione attesa per Marc Márquez, caratterizzata da una gestione attenta del recupero, da una valutazione tecnica mirata e da una rivalità che promette grande intensità. Le indicazioni emerse dai test e dall’analisi delle scelte di setup offrono una visione chiara delle sfide da affrontare all’avvio del campionato, con particolare focus sulle condizioni fisiche e sull’evoluzione della moto Ducati. Nel contesto della pre-stagione, Márquez è apparso tra i piloti più veloci nonostante il percorso di ripresa da una lesione alla spalla e una gastroenterite che ha limitato alcune sessioni a Buriram. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marquez: "Manca la forza fisica, serve una moto che giri senza sforzi

