Immediata la risposta della sindaca Serena Arrighi alle accuse del consigliere comunale dei 5 Stelle, Matteo Mertinelli, che nei giorni scorsi era intervenuto sulla modifica al disciplinare dell’articolo 21 per dire che è "legata a logiche elettorali". "Nessun regalo, nessuno sconto, ma un correttivo basato su dati certi che permetterà all’intero settore di proseguire in una crescita costante – dice la sindaca Arrighi –. Dal momento del nostro insediamento sono state firmate convenzioni con tutte le imprese escavatrici – prosegue Arrighi –, approvato un nuovo disciplinare per la concessione degli agri marmiferi, introdotta la tracciabilità dei materiali estratti, sono partiti i progetti dell’articolo 21 ed è stato creato l’ osservatorio sul marmo ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marmo e proroga concessioni. La replica della sindaca Arrighi: "Nessun regalo alle aziende"

Leggi anche: La solidarietà della sindaca Arrighi: "Una ferita aperta per tutta la città"

Concessioni cave marmo. A Carrara 26 milioniDopo 11 anni torna il segno più per il bilancio del Comune di Carrara, 110 milioni di entrate di cui 26,2 derivanti dai canoni di concessione e dai...

Temi più discussi: Marmo e proroga concessioni. La replica della sindaca Arrighi: Nessun regalo alle aziende; Concessioni, si cambia. Il Comune concede altri 2 anni per la filiera; Proroga delle concessioni: Un regalo alle imprese.

Marmo e proroga concessioni. La replica della sindaca Arrighi: Nessun regalo alle aziendeLa prima cittadina risponde alle accuse del consigliere d’opposizione pentastellato Martinelli. Ma Sinistra italiana non ci sta: Sbagliato spostare da 2 a 4 anni l’obbligo di lavorazione in loco del ... lanazione.it

Proroga delle concessioni: Un regalo alle impreseMatteo Martinelli attacca Arrighi e sostiene che la modifica del regolamento sia legata a logiche elettorali: Una norma che salva gli industriali. lanazione.it

Le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato, nell’ambito del decreto “Milleproroghe”, l’emendamento del Partito Democratico che proroga di tre anni il termine per l’iscrizione in Consolato dei figli minorenni degli italiani resid - facebook.com facebook