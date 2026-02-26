UNICEFbambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Riforma Corte dei Conti: Fazzi (ANCREL) sottolinea l’importanza dei controlli per garantire responsabilità e qualità della spesa pubblica Presentazione libro “100 anni storia Atletica campana” – Domani, giovedì 26 febbraio, 17.30 Canottieri Napoli Flumeri (AV): I Carabinieri sequestrano un capannone abusivo di circa 400 metri quadrati. Avellino – Proseguono gli incontri dei Carabinieri per la cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi Manovra 2026, Fiola: “Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni. Subito... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Manovra 2026, Fiola: “Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni”Tempo di lettura: < 1 minuto “Quando si parla di diritto allo studio e inclusione degli studenti con disabilità non possiamo permettere ambiguità né...

Manovra 2026, Fiola: 'Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni. Subito confronto con Fico e Morniroli'E' quanto dichiara in una nota Bruna Fiola, presidente della Commissione Istruzione e Politiche Sociali della Regione Campania, intervenendo in merito alla Legge Nazionale di Bilancio 2026 e ... lostrillone.tv

