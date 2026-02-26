Manolas punge la Juve sui social dopo la sfida con il Galatasaray | il messaggio dell’ex difensore romanista – FOTO

Dopo la partita tra Galatasaray e Juventus sui social si è scatenata una discussione tra gli ex calciatori. Uno di loro ha condiviso un messaggio diretto che ha suscitato attenzione tra gli appassionati. L'episodio ha attirato l'interesse di chi segue da vicino le vicende del calcio internazionale. La vicenda si è subito trasformata in uno dei temi più commentati tra tifosi e addetti ai lavori.

L'ex difensore della Roma Kostas Manolas punge la Juventus sui social dopo la sfida con il Galatasaray: vediamo il suo messaggio. La Juve ha sfiorato un miracolo sportivo contro il Galatasaray, vincendo 3-2 ma senza riuscire a ribaltare il passivo dell'andata. Mentre l'ambiente bianconero riflette sull'eliminazione, un episodio social ha attirato l'attenzione dei tifosi. Kostas Manolas ha ricondiviso su Instagram una storia relativa alla storica rimonta della Roma contro il Barcellona. L'immagine ritraeva l'impresa dell'Olimpico con la didascalia: "Certe imprese sono solo per Gladiatori". Il post è apparso a molti come una chiara frecciata verso la squadra torinese, che pur andandoci molto vicina non è riuscita a completare l'opera.