Manola Moslehi Curiosità | Ecco Dove L’Avevamo Già Vista!

Manola Moslehi ha avuto un percorso ricco di esperienze nel mondo dello spettacolo e dei media. Ha partecipato a programmi televisivi, lavorato in radio e condiviso momenti importanti della sua vita personale. Recentemente, si è aperta pubblicamente sul suo percorso e sulle sfide affrontate. La sua storia continua a essere oggetto di attenzione e interesse tra il pubblico.

Scopri la storia di Manola Moslehi, da Amici a PrimaFestival e Radio 105: il coming out, la nuova compagna e il drammatico incidente che ha segnato la sua vita. Manola Moslehi oggi è uno dei volti di "PrimaFestival", il programma che accende i riflettori sulle emozioni dei Big in gara a Sanremo ancora prima che si alzi il sipario dell'Ariston. Ma il pubblico più attento la ricorda per un'altra avventura televisiva: tra il 2005 e il 2006 calcava il palco di "Amici" come giovane promessa del canto, lasciando il segno non solo per la voce, ma per il coraggio. Fu infatti la prima concorrente del talent di Canale 5 a dichiarare apertamente la propria omosessualità.

