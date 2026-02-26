Manifestazioni ProPal e antifasciste | novantuno attivisti indagati a Cagliari

La macchina repressiva Le accuse vanno dal blocco stradale alla resistenza. Il Prc sardo: «È profondamente sbagliato criminalizzare chi non si allinea» La macchina repressiva Le accuse vanno dal blocco stradale alla resistenza. Il Prc sardo: «È profondamente sbagliato criminalizzare chi non si allinea» Scatta la macchina repressiva contro il largo movimento di opinione che tra settembre e ottobre è sceso in campo, anche in Sardegna, contro il genocidio a Gaza. Al termine di un’indagine condotta dalla Digos, la procura della Repubblica di Cagliari ha iscritto sul registro degli indagati settantadue delle migliaia di persone che il 22 settembre e poi il 3 e il 4 ottobre dello scorso anno hanno partecipato ai cortei per la Palestina in concomitanza con il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la costa di Gaza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

