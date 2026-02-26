Mamma sviene davanti al figlioletto mentre aspetta la metro | salvata da due agenti
A Roma Termini, una donna è svenuta mentre aspettava la metro con il suo bambino. Due agenti presenti sul posto sono intervenuti prontamente per aiutarla. La donna è stata soccorsa e portata in sicurezza. L'episodio si è verificato in un momento di attesa sulla banchina. Nessuno è rimasto ferito durante l'accaduto.
