Mamma sviene davanti al figlioletto mentre aspetta la metro | salvata da due agenti

A Roma Termini, una donna è svenuta mentre aspettava la metro con il suo bambino. Due agenti presenti sul posto sono intervenuti prontamente per aiutarla. La donna è stata soccorsa e portata in sicurezza. L'episodio si è verificato in un momento di attesa sulla banchina. Nessuno è rimasto ferito durante l'accaduto.