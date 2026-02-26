Malika Ayane | Qualche volta sono animale notturno altre marmotta – Il video

In una recente intervista, l'artista ha parlato dei suoi stati d'animo e delle sue abitudini, descrivendo come a volte si sente animalesca di notte, mentre in altri momenti si comporta come una marmotta che aspetta l’arrivo della primavera. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sui cambiamenti interiori che attraversa, senza aggiungere giudizi o interpretazioni.

(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 "Quando serve mi sento animale notturno, altri giorni mi sento la marmotta, quella che va a vedere se è arrivata la primavera." Così la cantante Malika Ayane a margine della conferenza stampa a Sanremo.

Malika Ayane arriva alla conferenza stampa, per presentare il brano Animali Notturni che porta a Sanremo 2026

MALIKA AYANE, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di

"Andrò a votare, come sempre, e invito sempre tutti ad andare a votare e penso che ci siano dei motivi per cui politica e magistratura debbano restare separate". Così Malika Ayane, sollecitata dai giornalisti in conferenza stampa sul voto al prossimo referendum