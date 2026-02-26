Malika Ayane a Sanremo 2026 | gli esordi il successo e la vita privata

Malika Ayane, cantante milanese con diversi riconoscimenti discografici, partecipa a Sanremo 2026 con il brano Animali. La sua carriera ha visto l’uscita di più album di successo e un forte seguito di pubblico. Ora si presenta al festival con un nuovo pezzo, portando avanti un percorso artistico che l’ha resa nota nel panorama musicale italiano.

In gara nella 76ª edizione del Festival di Sanremo c'è anche la cantautrice e attrice Malika Ayane, al suo ritorno sul palco del Teatro Ariston a quattro anni dalla sua ultima partecipazione alla kermesse canora e a 17 anni dal suo debutto in gara tra le Nuove Proposte con Come foglie. Tra il 24 e il 28 febbraio Malika Ayane porta a Sanremo 2026 il brano Animali notturni, da lei scritto insieme a Edwyn Roberts, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Luca Faraone e Stefano Marletta. Il brano è stato descritto dalla stessa artista come una canzone che "parla di tante cose, ma in particolare dello scegliere tra una moltitudine. Quella è la più grande forma di autodeterminazione e leggerezza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Malika Ayane reazione all'annuncio di Sanremo 2026 #perte

Malika Ayane a Sanremo 2026 sarà in gara con Animali notturni, un brano che sarà rappresentato sul palco con il racconto creativo della stylist Rebecca Baglini

Malika Ayane, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano animali notturni. Animali notturni è un brano bellissimo, divertente ma profondo.

Malika Ayane, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano "animali notturni". "Animali notturni è un brano bellissimo, divertente ma profondo. Quindi come tutte le canzoni leggere è un finto brano

Sanremo 2026: promossi Malika Ayane e Fulminacci.