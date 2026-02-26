Magico Edwards impresa Virtus con il Barcellona E l' Arena esplode

Prestazione sontuosa di Carsen Edwards, che trascina la Virtus Bologna a una cruciale vittoria scacciacrisi contro il Barcellona dopo tre sconfitte consecutive. Alla Segafredo Arena vincono le V-Nere 85-80. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Virtus vince contro il Barcellona grazie a una giocata decisiva di Edwardsla virtus bologna ritrova slancio dopo la battuta d’arresto in coppa italia, imponendosi sul barcellona con un 85-80 che mette in luce carattere,...

