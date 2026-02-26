Madre di Valerio a Salvini | Giustizia per le vittime della Salaria

Una donna si rivolge a Salvini chiedendo giustizia per le vittime della Salaria, incontrandolo a Rieti. La sua richiesta è diretta e riflette un senso di urgenza per affrontare la questione. L’incontro si svolge in un contesto di confronto pubblico, senza che siano state rilasciate dichiarazioni ufficiali. La richiesta si inserisce in un clima di attesa e attenzione su questi fatti.

La madre di Valerio Valentini incontra Salvini: Giustizia per le vittime della Salaria A Rieti, la madre di Valerio Valentini, il 30enne morto in un incidente sulla Salaria lo scorso maggio, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante la cerimonia di avvio dei lavori per il raddoppio della strada. La donna ha raccontato la storia del figlio, un infermiere stimato che aveva scelto di dedicare la propria vita agli altri, e ha chiesto giustizia per lui e per tutte le vittime di una strada che troppe volte si è trasformata in teatro di tragedie. Salvini l'ha ascoltata in silenzio, poi l'ha abbracciata, in un momento che ha interrotto per qualche minuto i discorsi ufficiali.

Strage di Cutro, è cominciato il processo: Salvini e Piantedosi al banco dei testimoni. Hrw: “Verità e giustizia per le famiglie delle vittime”È cominciato a Crotone il processo sui presunti ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love, naufragato a Steccato di Cutro il 26 febbraio 2023...

Processo per le torture al carcere di Torino ("Voi infangate la polizia"): otto condanne, il ministero della giustizia deve risarcire le vittimeOtto condanne e sei imputati assolti per non aver commesso il fatto o prosciolti per via della prescrizione.

