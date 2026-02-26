Madonna di Arezzo 26 febbraio | la statua lacrima davanti a oltre cento persone

Il 26 febbraio, davanti a una folla di oltre cento persone, la statua della Madonna di Arezzo ha attirato l’attenzione versando lacrime e muovendo un braccio. L’evento ha coinvolto i presenti, che hanno assistito a un fenomeno inatteso e inatteso, suscitando curiosità e discussioni tra i fedeli. La scena si è svolta in modo spontaneo, lasciando tutti senza parole.

Il miracolo della Madonna di Arezzo: tutta la storia della statua che si mosse e versò lacrime davanti a una folla di fedeli. Un evento che rimane nella storia. Il 26 febbraio 1490 un giovane pellegrino di La Spezia, al ritorno dal santuario di Loreto, fu sorpreso da un violento temporale mentre passava per Arezzo. Provvidenzialmente lo spezzino riuscì a trovare rifugio nell'ospedale aretino, accogliente con tutti i bisognosi. Il pellegrino trovò riparo nella struttura dedicata a San Cristoforo, protettore dei viandanti. L'ospedale, retto dalla Compagnia della Santissima Annunziata e consacrato al rifugio e alla consolazione dei poveri («ad refugium et consolationem pauperum»),custodiva una statua della Madonna col Bambino Gesù.