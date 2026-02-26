Ma quella è… Sanremo 2026 entra all’improvviso sul palco e il pubblico esplode | poi silenzio e tutti in piedi

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha affiancato alla competizione un momento dedicato alla memoria, con un omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025. La serata, iniziata con la normale scaletta delle esibizioni, ha poi previsto un passaggio celebrativo che ha coinvolto pubblico e artisti presenti in sala. Dopo una prima serata che aveva portato sul palco tutti e trenta i Big in gara, la conduzione ha inserito uno spazio più raccolto, concentrato sul ricordo di figure legate alla storia del Festival. La conduzione di Carlo Conti aveva annunciato un’edizione costruita anche attraverso richiami al passato del Festival. Nel corso della seconda serata, dopo altri momenti celebrativi, è stato proposto un ulteriore omaggio, inserito nella programmazione ufficiale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

