Ma quante sono belle le forze dell’ordine qui… grazie per il vostro lavoro | così Manola Moslehi al PrimaFestival e scoppia la polemica dopo il caso Rogoredo Lei | Piantatela di vedere del marcio ovunque

Durante la trasmissione di ieri sera, una frase di apprezzamento nei confronti delle forze dell’ordine ha suscitato polemiche. La conduttrice ha ringraziato il personale di polizia presente, attirando immediatamente commenti di critica e disturbo sui social e tra gli spettatori. La discussione si è acceso subito dopo, evidenziando le tensioni legate alla percezione pubblica delle forze dell’ordine e ai recenti eventi.

“Ma quante sono belle le forze dell’ordine alle nostre spalle? Grazie per il vostro lavoro” è la frase che pronunciato Manola Moslehi al termine della puntata di “PrimaFestival” di ieri sera, mercoledì 25 febbraio. Le sue sono parole che non sono passate in osservate di fronte ai sette milioni di telespettatori che erano sintonizzati in quel momento su Rai 1. In molti hanno trovato discutibile l’apprezzamento espresso da Moslehi alle forze dell’ordine in giorni in cui è al centro delle cronache nazionali l’omicidio di Rogoredo, verificatosi lo scorso 26 gennaio, per il quale è attualmente in carcere l’assistente capo di Polizia Carmelo Cinturrino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Che belli i nostri poliziotti”, polemica per le parole di Manola Moslehi al Prima Festival: “Non vedete marcio ovunque”Manola Moslehi, la conduttrice del Prima Festival, è intervenuta in merito a una polemica sollevata dopo il suo elogio alle forze dell'ordine, visto...

Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina ReySono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey le conduttrici scelte per il PrimaFestival 2026, lo show che anticipa il Festival di Sanremo.

