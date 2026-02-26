Il mondo cattolico e quello del volontariato modenese piangono la morte di Albachiara Cristiani, venuta a mancare ieri notte a 53 anni, a causa di una malattia che non è riuscita a sconfiggere. Una donna determinata nel fare valore i suoi valori, instancabile organizzatrice di pellegrinaggi religiosi, conferenze, e da anni impegnata nel negozio di articoli religiosi ‘Nuovo emporio cattolico Totus Tuus’. Chi l’ha conosciuta ne ricorda l’entusiasmo contagioso, la personalità, il carisma, la sensibilità e le qualità umane e spirituali. La famiglia ricorda il suo coraggio e determinazione, con i quali ha combattuto fino all’ultimo contro la malattia, "per rimanere in vita, quella stessa vita che ha sempre difeso in qualsiasi circostanza, luogo, e tempo, rimanendo indissolubilmente ancorata ai principi che muovevano i suoi passi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lutto e sconcerto . Albachiara Cristiani si è arresa alla malattia

Il dolore è una malattia nella malattia, ma oggi si può curareInfido, si insinua sottopelle, fino a farsi presenza assidua nella vita del paziente oncologico: il dolore.

Leggi anche: “Malattia implacabile!”. Il dramma della piccola Francesca: Italia in lutto

Argomenti discussi: Lutto e sconcerto . Albachiara Cristiani si è arresa alla malattia.

Lutto e sconcerto . Albachiara Cristiani si è arresa alla malattiaMorta a 53 anni. Il dolore del mondo del volontariato. Il figlio: Mamma era speciale e assolutamente unica. ilrestodelcarlino.it

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara CristianiSocietà: Instancabile organizzatrice di pellegrinaggi religiosi e impegnata da anni nel noto negozio di via Peretti Nuovo emporio cattolico . Il dolore della famiglia ... lapressa.it