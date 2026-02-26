Inter e Juventus hanno subito eliminazioni sorprendenti in Champions League, rispettivamente contro Bodø-Glimt e Galatasaray, lasciando molte domande aperte sulle loro prestazioni. Solo l’Atalanta è riuscita a superare il turno, grazie a una rimonta contro il Borussia Dortmund. La competizione europea di questa stagione ha messo in evidenza alcune difficoltà delle big italiane, mentre altre squadre si sono fatte valere.

"Eliminate da Bodo e Galatasaray. Portare un solo club tra i migliori 16 d'Europa è un campanello d'allarme. L’Atalanta ha una visione chiara, che oggi manca a molti club italiani". Inter e Juventus sono state rispettivamente eliminate da Bodø-Glimt e Galatasaray in Champions. L’unica squadra italiana ad avanzare agli ottavi di finale è l’Atalanta, che è riuscita a rimontare il Borussia Dortmund. Un’annata europea da dimenticare per un calcio i cui mal di testa persistono. È con lo sguardo perso nella notte nera torinese che Manuel Locatelli osserva i tifosi applaudire lui e i suoi compagni, prima di lasciare a sua volta, con l’aria sconsolata, lo Juventus Stadium. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’umiliazione subita da Inter e Juve in Champions è molto simile a quella della Nazionale contro la Norvegia (So Foot)

Paolo Mendico, sospesa la preside della sua scuola, ma nei diari del ragazzo, tutta l’umiliazione subita in classeLa tragica morte di Paolo Mendico, il quattordicenne di Santi Cosma e Damiano che si tolse la vita l’11 settembre scorso alla vigilia del primo...

Mancini, sfida l’Inter per la Champions League con gli occhi sulla Nazionale: «Un obiettivo sentire quella musichetta»di Redazione Inter News 24Mancini, il difensore giallorosso si racconta tra ambizioni europee e azzurro: la corsa alla Champions League con la...

Discussioni sull' argomento L'ex principe Andrea, l'ultimo schiaffo arriva dalla servitù di Sandringham: che cosa è successo; Il Var a chiamata, il calcio impari dagli altri sport: la soluzione sarebbe così semplice, eppure… Come nel basket e in molti altri sport: l'arbitro non dialoga con un altro arbitro, ma solo con un operatore. E i challenge disinnescherebbero gli alibi (e un po' di pole; Umiliazione, Deprimente: le reazioni della stampa inglese alla sconfitta dell'Inghilterra con l'Irlanda; Sassari, molesta e offende l’ex moglie: condannato a 2 anni di reclusione - L'Unione Sarda.it.

La spirale della rabbia: quando l’umiliazione diventa pericolosaChi non ha strumenti emotivi per attraversare il rifiuto, la frustrazione, l’abbandono, può trasformare quella rabbia in un’arma rivolta contro il mondo – o contro sé stesso ... arezzonotizie.it

Onestamente, detto tra noi, sto godendo da matti. Non dimenticherò mai l’umiliazione inflitta a quel povero ragazzo interista durante la finale dell’anno scorso. - facebook.com facebook

Quest'anno l'Inter non voleva proprio un'altra umiliazione in finale. #InterBodo #ChampionsLeague2026 #UCL #inter x.com