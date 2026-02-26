L' ultima battaglia tra etruschi e romani raccontata a Rocca Albornoz

26 feb 2026

Sabato 28 febbraio, alle ore 16,30 presso i locali del mezzanino del Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz, è fissato l'appuntamento con la presentazione del romanzo “L'assedio di Rofalco” di Luis Contenebra.L'appuntamento culturale, organizzato da Archeotuscia odv in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

