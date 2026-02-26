Lucca in crisi | taxi insufficienti minacciano turismo e vita

Lucca si trova di fronte a una sfida che va ben oltre i confini cittadini: la carenza di taxi sta diventando un problema strutturale, con ripercussioni su turismo, commercio e vita quotidiana. Dieci nuove licenze sono un primo passo, ma l'allarme lanciato da Federalberghi e Fipe rivela una situazione che richiede soluzioni più ampie e strutturate. La protesta dei tassisti di sabato scorso ha acceso i riflettori su una questione che da tempo affligge la città, ma non si tratta solo di un disagio per i residenti. Gli albergatori e i ristoratori, in prima linea, denunciano una situazione che rischia di compromettere l'immagine di Lucca come destinazione turistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Lucca, la protesta dei taxi contro l'aumento delle licenze.

