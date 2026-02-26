L’ospedale di Bergamo sfiora i top 100 del mondo

L'ospedale di Bergamo si avvicina ai primi 100 posti a livello mondiale secondo una classifica internazionale. La struttura si trova attualmente al 104° posto, dopo aver scalato 31 posizioni in due anni. La valutazione si basa su vari parametri legati alla qualità dei servizi e all'efficienza delle cure offerte. La posizione raggiunta rappresenta un risultato significativo per l'istituto.

LA CLASSIFICA. Il «Papa Giovanni» è al 104esimo posto del ranking secondo la classifica «Newsweek», in due anni guadagnate 31 posizioni. A un passo dalla top-100 mondiale. Il «Papa Giovanni» continua la scalata nella classifica «World’s Best Hospitals» elaborata da Newsweek e Nomisma, consolidato punto di riferimento per la valutazione delle strutture sanitarie a livello internazionale: l’edizione 2026 vede l’ospedale di Bergamo al 104° posto nel mondo, migliorando di 13 posizioni il 117° posto del 2025. E, allargando lo sguardo, l’ascesa è costante: nel 2024, ad esempio, era 135° (guadagna 31 posizioni in un biennio). L’analisi di Newsweek-Statista individua i 250 migliori ospedali al mondo, ed è il settimo anno consecutivo che in questa «élite» rientra anche il «Papa Giovanni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

