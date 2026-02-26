L'oroscopo di venerdì 27 febbraio 2026 | Scorpione e Cancro si fidino del loro intuito
Venerdì 27 febbraio 2026 porta Mercurio in movimento retrogrado, influenzando le dinamiche quotidiane. I segni d'acqua, come Cancro, Pesci e Scorpione, sono invitati a seguire il loro istinto e ad adattarsi alle situazioni in modo più intuitivo. La giornata si presenta complessa, richiedendo attenzione e sensibilità nelle scelte. È un momento in cui l'intuizione può fare la differenza.
