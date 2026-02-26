Londra indaga su oltre 60 voli legati a Epstein anche a bordo del Lolita Express | il sospetto del traffico di minori

Il sospetto è che siano serviti per alimentare il traffico di giovani donne, talora minorenni, sfruttate da Jeffrey Epstein a scopo sessuale e condivise con sodali ricchi e potenti di mezzo mondo. Sono “oltre 60” i voli privati sotto la lente della polizia nell’ambito di uno dei filoni d’indagine sui riflessi britannici dello scandalo legato al nome del defunto finanziere pedofilo americano. Lo scrive oggi il Times, confermando che l’inchiesta copre un arco di tempo compreso fra la metà degli anni ’90 e il 2019, anno della morte in carcere a New York del faccendiere amico fra gli altri dell’ex principe Andrea e dell’ex ministro laburista ed ex ambasciatore negli Usa del governo di Keir Starmer, Peter Mandelson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

